Giudice morta suicida, il marito indagato per maltrattamenti: “In crisi per ciò che subiva da tempo”



Il cugino della giudice Francesca Ercolini, morta suicida a 51 anni nella sua casa di Pesaro a dicembre 2022: “La vidi ad agosto, io stesso mi accorsi di certi lividi in volto. Il figlio ha dei problemi ma lei non ne voleva parlare”. Il marito avvocato indagato per maltrattamenti a un anno dal decesso della donna: chat e video nel mirino.

