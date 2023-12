Giulio Regeni, Presidenza del Consiglio sarà parte civile nel procedimento ai quattro 007 egiziani



Ripartita l’udienza preliminare relativa al caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016. In piazzale Clodio sit in con distribuzione di rose gialle.

Continua a leggere



Ripartita l’udienza preliminare relativa al caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016. In piazzale Clodio sit in con distribuzione di rose gialle.

Continua a leggere

Continua a leggere