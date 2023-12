Il cardinale Becciu: “Costernato per la condanna. Soldi per liberare la suora? Il Papa era d’accordo”



Parla in tv il cardinale Angelo Becciu, condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale del Vaticano: “Essere condannato non è bello. Sono rimasto costernato e ho sentito su di me il peso di me stesso, della mia famiglia ma anche della Chiesa”.

Continua a leggere



Parla in tv il cardinale Angelo Becciu, condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale del Vaticano: “Essere condannato non è bello. Sono rimasto costernato e ho sentito su di me il peso di me stesso, della mia famiglia ma anche della Chiesa”.

Continua a leggere

Continua a leggere