Il maresciallo rapinatore scarcerato, al carabiniere concessi domiciliari con braccialetto elettronico



Al militare, in servizio alla sede bolognese della Banca D’Italia, il giudice ha concesso la misura meno restrittiva della custodia cautelare ai domiciliari in attesa del processo. Il Maresciallo dei Carabinieri ha confessato e ammesso la rapina in farmacia.

