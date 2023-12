Il processo Saman verso la sentenza: Procura chiede di riconoscere attenuanti generiche per zio e cugini



La Procura nell’udienza di oggi del processo per l’omicidio di Saman Abbas ha richiesto l’applicazione di una pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche per lo zio Danish Hasnain, che ha collaborato facendo ritrovare il corpo, e per i cugini della vittima. La sentenza attesa il 19 dicembre.

