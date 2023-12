Inseguimento per le strade di Pesaro: arrestata una coppia, trovati in auto chili di hashish



Inseguimento per le strade di Pesaro tra una volante della polizia e un’auto che non si è fermata all’alt degli agenti sulla statale 16, all’altezza di Fano. A bordo del secondo veicolo c’erano due giovani che, dopo una rocambolesca fuga, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di stupefacenti: in auto avevano chili di hashish.

Continua a leggere



Inseguimento per le strade di Pesaro tra una volante della polizia e un’auto che non si è fermata all’alt degli agenti sulla statale 16, all’altezza di Fano. A bordo del secondo veicolo c’erano due giovani che, dopo una rocambolesca fuga, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di stupefacenti: in auto avevano chili di hashish.

Continua a leggere

Continua a leggere