La Cassazione: “Afferrare una donna per il collo è tentato omicidio”



I giudici hanno confermato la condanna a dieci anni di reclusione per un imputato che, pur avendo ammesso di avere usato violenza sulla moglie, aveva impugnato la sentenza di secondo grado tentando di dimostrare di non avere mai provato a ucciderla. Averla afferrata per il collo, tuttavia, costituisce un tentato omicidio.

