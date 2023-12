La migliore amica di Turetta: “I suoi comportamenti non normali. Lo psicologo? Non poteva permetterselo”



La migliore amica di Filippo Turetta, in carcere per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ai microfoni di Avanti Popolo: “Non aveva comportamenti super normali. Non poteva permettersi lo psicologo da cui andava inizialmente, quindi ha fatto un paio di sedute e poi ha cambiato psicologo, ne ha trovato uno gratis”.

