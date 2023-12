La voce di Filippo Turetta negli audio ad amici: “A Giulia non piacciono le tisane, vuoi contraddirmi? “



La voce di Filippo Turetta negli audio mandati in onda da Chi l’ha visto?. In vista della festa di laurea, che Giulia Cecchettin non festeggerà mai, ha detto: “A Giulia non piacciono le tisane, le considera acqua sporca. A meno che tu non mi contraddici e dici che è una sua caratteristica, ma non mi pare proprio”.

