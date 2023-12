L’auto di Turetta sotto la lente dei Ris: perché è così importante per chiarire il femminicidio di Giulia



Continuano le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin: la Fiat Punto nera di Filippo Turetta, l’auto della fuga dopo il delitto, è arrivata in Italia dopo settimane in Germania. L’auto è ora a disposizione degli investigatori italiani, per cercare le risposte che ancora mancano.

