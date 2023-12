Liliana Resinovich, c’è un video inedito del ritrovamento del cadavere: “È stato fatto tutto male”



A due anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha mostrato un video inedito in cui si vede come furono eseguite le operazioni dopo il ritrovamento del corpo della 63enne di Trieste. La prematura ipotesi di suicidio avrebbe causato errori come la contaminazione del cordino con la traccia di Dna.

