L’immunologa Antonella Viola: “Anche io molestata da un prof, disse: ‘Se non vieni da me, avrai problemi’”



In una lunga intervista Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia generale all’università di Padova, ha raccontato la sua esperienza riguardo al problema delle molestie sessuali e delle discriminazioni per le donne che lavorano in ambito sanitario. “All’epoca avevo 22 anni e non denunciai. Ma avrei dovuto, il ricatto sessuale è un reato”, spiega.

Continua a leggere



In una lunga intervista Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia generale all’università di Padova, ha raccontato la sua esperienza riguardo al problema delle molestie sessuali e delle discriminazioni per le donne che lavorano in ambito sanitario. “All’epoca avevo 22 anni e non denunciai. Ma avrei dovuto, il ricatto sessuale è un reato”, spiega.

Continua a leggere

Continua a leggere