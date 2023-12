Maestro di sci ubriaco sulle piste in Trentino: identificato e multato dai carabinieri



Durante i controlli in occasione del ponte dell’Immacolata i carabinieri hanno identificato diverse persone in stato d’ebrezza e, in località Madonna di Campiglio, nella provincia autonoma di Trento, tra loro c’era anche un maestro di sci. L’istruttore ubriaco indossava ancora la divisa con il simbolo della locale scuola presso cui lavora.

