Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico domani 1 dicembre: le regioni a rischio



Allerta meteo domani per rischio idrogeologico e idraulico in quattro regioni a causa del maltempo che interesserà le zone settentrionali del nostro Paese, in particolare le regioni di nord ovest.

Continua a leggere



Allerta meteo domani per rischio idrogeologico e idraulico in quattro regioni a causa del maltempo che interesserà le zone settentrionali del nostro Paese, in particolare le regioni di nord ovest.

Continua a leggere

Continua a leggere