Maltempo, allerta meteo per tempesta di vento forte domani 22 dicembre: le regioni a rischio



Una vera e propria tempesta di vento forte interesserà l’Italia nelle prossime ore. La Protezione civile ha lanciato una nuova allerta meteo per domani venerdì 22 dicembre per venti forti fino a burrasca e per mareggiate lungo le coste esposte.

