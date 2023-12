Marito maltratta moglie manager: “Per lui ero una pessima madre, dovevo stare a casa a fare le pulizie”



Un vigile di Torino è finito a processo per maltrattamenti nei confronti della ex moglie manager: secondo la denuncia della donna, le controllava gli scontrini per verificare i soldi spesi. “Diceva che ero brutta. Ero così succube che anziché rispondergli, gli chiedevo i soldi per andare dal parrucchiere. Non me li dava”.

Continua a leggere



Un vigile di Torino è finito a processo per maltrattamenti nei confronti della ex moglie manager: secondo la denuncia della donna, le controllava gli scontrini per verificare i soldi spesi. “Diceva che ero brutta. Ero così succube che anziché rispondergli, gli chiedevo i soldi per andare dal parrucchiere. Non me li dava”.

Continua a leggere

Continua a leggere