Messina Denaro, arrestata la figlia di Laura Bonafede: Consegnava i pizzini con la bimba di 3 anni



L’arresto di Martina Gentile è scattato alla luce del nuovo materiale investigativo raccolto dai carabinieri durante le indagini di questi ultimi mesi sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. “Ho cresciuto una figlia che non è mia figlia biologica, ma per me è mia figlia, e mi ha dato l’amore di una figlia” diceva di lei il boss.

Continua a leggere



L’arresto di Martina Gentile è scattato alla luce del nuovo materiale investigativo raccolto dai carabinieri durante le indagini di questi ultimi mesi sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. “Ho cresciuto una figlia che non è mia figlia biologica, ma per me è mia figlia, e mi ha dato l’amore di una figlia” diceva di lei il boss.

Continua a leggere

Continua a leggere