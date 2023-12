“Molestate e discriminate dai colleghi uomini”: la denuncia di dottoresse, infermiere e specializzande



Dalle battute sessiste alle molestie fisiche, fino alla richiesta di favori sessuali in cambio di avanzamenti di carriera. È quello che hanno denunciato sui social dottoresse, infermiere e specializzande, costrette a lavorare in ambienti resi ostili dai colleghi uomini. Secondo una ricerca, nel nostro Paese circa sei su dieci hanno subito abusi in corsia.

