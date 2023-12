Monica morta nell’ambulanza che trasportava la figlia disabile: “Sempre un sorriso per tutti”



“Monica Amidei ha vissuto nella comunità con passione e vivacità, avendo sempre un sorriso per tutti” ricordano sindaco e assessori di Galliera. La donna stava accompagnando la figlia disabile per una visita quando l’ambulanza ha sbandato. La giovane è ricoverata in prognosi riservata.

Continua a leggere



“Monica Amidei ha vissuto nella comunità con passione e vivacità, avendo sempre un sorriso per tutti” ricordano sindaco e assessori di Galliera. La donna stava accompagnando la figlia disabile per una visita quando l’ambulanza ha sbandato. La giovane è ricoverata in prognosi riservata.

Continua a leggere

Continua a leggere