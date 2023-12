Muore a 14 anni per improvvisa emorragia cerebrale, atto d’amore dei genitori: “Vita ad altri bimbi”



L’Asl Bt ha voluto ringraziare pubblicamente i genitori di una ragazzina di soli 14 anni, morta improvvisamente il giorno di Santo Stefano ad Andria e i cui organi hanno contribuito a salvare più persone in tutta Italia: “L’abbraccio di tutti gli operatori sanitari va ai genitori che hanno avuto la forza di pronunciare un sì in un momento di dolore inimmaginabile per ciascuno di noi”.

