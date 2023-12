Neonata morta dopo parto in casa, la mamma 34enne dall’ospedale: “Non sapevo di essere incinta”



Verrà dimessa domani dall’ospedale Perrino di Brindisi la 34enne che ieri ha partorito in casa una bambina che è morta pochi minuti dopo. AI sanitari avrebbe raccontato di non sapere di essere incinta. Indagini in corso.

