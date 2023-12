Neonata muore dopo parto in casa, ricoverata d’urgenza la madre: indagini in corso



A Cisternino, in provincia di Brindisi, una neonata è morta dopo il parto avvenuto all’interno di un’abitazione. La madre è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Perrino per un’emorragia. La Procura sta indagando sulla dinamica e le cause del decesso.

