Nicola, fratello del piccolo Di Matteo: “La scuola di Castelvetrano resterà aperta, sono felice”



Non chiuderà la scuola intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, la conferma arriva dal fratello Nicola a Fanpage.it: “L’istituto resterà intitolato a mio fratello Giuseppe e ovviamente di questo sono tanto felice quanto orgoglioso, visto la città in cui si trova e quello che questa scuola è stata per Matteo Messina Denaro”.

