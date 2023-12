“Non voleva uccidere Giulia”: la difesa di Turetta valuta l’ipotesi di omicidio preterintenzionale



Mentre gli inquirenti sono a lavoro per cercare di ricostruire esattamente la morte di Giulia Cecchettin, la difesa di Filippo Turetta starebbe valutando l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale: il ragazzo non avrebbe voluto uccidere la ex fidanzata ma bloccarla.

