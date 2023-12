Odio social contro la nonna di Giulia Cecchettin: “Ha presentato il suo libro prima dei funerali”



Pesantissimi attacchi sui social alla nonna di Giulia Cecchettin per aver deciso di presentare il suo libro, che aveva scritto in precedenza, e per una intervista rilasciata durante lo stesso evento in cui si è sforzata di apparire sorridente alle telecamere. In realtà si trattava di un evento già programmato da tempo in occasione della giornata contro la violenza contro le donne.

Continua a leggere



Pesantissimi attacchi sui social alla nonna di Giulia Cecchettin per aver deciso di presentare il suo libro, che aveva scritto in precedenza, e per una intervista rilasciata durante lo stesso evento in cui si è sforzata di apparire sorridente alle telecamere. In realtà si trattava di un evento già programmato da tempo in occasione della giornata contro la violenza contro le donne.

Continua a leggere

Continua a leggere