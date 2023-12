Omicidio Giulia Cecchettin, il movente di Turetta: “La volevo per me, non accettavo fosse finita”



Filippo Turetta, stando a quanto emerso dall’interrogatorio in carcere, non si dava pace per la fine della relazione con Giulia Cecchettin, che l’aveva lasciato la scorsa estate. “Ho fatto una cosa orribile, voglio pagare”.

Continua a leggere



Filippo Turetta, stando a quanto emerso dall’interrogatorio in carcere, non si dava pace per la fine della relazione con Giulia Cecchettin, che l’aveva lasciato la scorsa estate. “Ho fatto una cosa orribile, voglio pagare”.

Continua a leggere

Continua a leggere