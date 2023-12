Omicidio La Spezia, il giallo del taglio sul polso di Rossella Cominotti: “Sparito dal verbale”



“È una stranezza che andrà chiarita” ha dichiarato il legale di Alfredo Zenucchi, l’uomo in carcere per l’omicidio della moglie a La Spezia. “Non ha chiesto perdono, lui vuole morire” ha aggiunto l’avvocato. Il 57enne sorvegliato a vista in carcere dopo la convalida dell’arresto.

