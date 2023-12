Omicidio Matteuzzi, l’interrogatorio di Padovani a ‘Quarto Grado’: “Alessandra per me era una droga”



Durante la puntata di venerdì 15 dicembre di ‘Quarto Grado’ è stato mandato in onda l’interrogatorio di Giovanni Padovani, il 28enne accusato di aver ucciso Alessandra Matteuzzi. L’ex compagna 56enne è morta dopo essere stata colpita con martellate, calci e pugni sotto casa sua il 23 agosto 2022 a Bologna. “Era un rapporto tossico, per me era un’ossessione”, dice durante il colloquio con la pm.

Continua a leggere



Durante la puntata di venerdì 15 dicembre di ‘Quarto Grado’ è stato mandato in onda l’interrogatorio di Giovanni Padovani, il 28enne accusato di aver ucciso Alessandra Matteuzzi. L’ex compagna 56enne è morta dopo essere stata colpita con martellate, calci e pugni sotto casa sua il 23 agosto 2022 a Bologna. “Era un rapporto tossico, per me era un’ossessione”, dice durante il colloquio con la pm.

Continua a leggere

Continua a leggere