Omicidio Nada Cella, chiesto il processo per Annalucia Cecere: uccise “per motivi di rancore e gelosia”



La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per Annalucia Cecere, accusata di avere ucciso il 6 maggio 1996 a Chiavari Nada Cella, segretaria dello studio del commercialista Marco Soracco. Anche per l’uomo e per sua madre, Marisa Bacchioni, è stato chiesto il processo per diverse false dichiarazioni fornite agli inquirenti durante la fase delle indagini.

