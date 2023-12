Onde altre 4 metri e strade invase dal mare, il maltempo flagella la Toscana



Le zone più colpite dal maltempo di oggi in Toscana sono quelle sulla costa dalla Versilia, come Livorno e Pisa ma anche Piombino e l’isola d’Elba. Danni e disagi sono indicati in diverse località della costa e sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco.

Continua a leggere



Le zone più colpite dal maltempo di oggi in Toscana sono quelle sulla costa dalla Versilia, come Livorno e Pisa ma anche Piombino e l’isola d’Elba. Danni e disagi sono indicati in diverse località della costa e sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco.

Continua a leggere

Continua a leggere