Operaio si amputa le mani in un incidente sul lavoro: reimpiantate con successo all’ospedale di Verona



Straordinaria operazione all’Aoui di Verona dove i medici sono riusciti a reimpiantare entrambe le mani a un paziente che le aveva perse in un incidente sul lavoro. L’intervento è durato sette ore e mezza ed è stato realizzato da due équipe di chirurghi che hanno lavorato in contemporanea e con rapidità. Si tratta del quinto caso in tutto il mondo.

