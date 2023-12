Operata per togliere l’appendice, ma dopo l’intervento c’è ancora: paziente denuncia l’equipe medica



Paziente di 45 anni denuncia i medici che dovevano sottoporla a intervento chirurgico per rimuovere l’appendice in seguito a un’appendicite. L’equipe di dottori, infatti, non avrebbe effettuato l’operazione, rimuovendo invece solo tessuto adiposo e coaguli. L’infiammazione si è ripresentata poco tempo dopo l’intervento.

