“Ormai viaggiare è un lusso non per tutti, questo si ripercuote sui riavvicinamenti familiari”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un cittadino piemontese che racconta le difficoltà della moglie nel tornare dalla famiglia in Sardegna: “Ormai viaggiare è diventato un lusso, per arrivare in Sardegna bisogna spendere più di 1000 euro”.

