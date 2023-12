“Ossessivo con mia figlia, ho paura”, e il giudice separa i fidanzati dopo denuncia della madre di lei



La denuncia della donna è stata accolta dal tribunale di Marsala che ha imposto a tutti e due i ragazzi il braccialetto elettronico. La giovane, 16enne, però ha negato tutto: “Solo qualche battibecco”. Per la Procura in realtà si tratta di una forma di stalking tanto subdola “da non essere riconosciuta nemmeno dalla persona offesa”.

