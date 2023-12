Padova, Cristian muore a 24 anni dopo esser finito fuori strada: tra 5 giorni avrebbe dovuto laurearsi



Cristian Disarò è morto a 24 anni in un incidente verificatosi in provincia di Padova nella notte tra sabato e domenica scorsi. La prossima settimana avrebbe dovuto laurearsi in biologia a Ferrara: “Stiamo vivendo una tragedia”.

Continua a leggere



Cristian Disarò è morto a 24 anni in un incidente verificatosi in provincia di Padova nella notte tra sabato e domenica scorsi. La prossima settimana avrebbe dovuto laurearsi in biologia a Ferrara: “Stiamo vivendo una tragedia”.

Continua a leggere

Continua a leggere