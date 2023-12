Palermo, 22enne resta ferito in una sparatoria fuori da una discoteca: morto poco dopo in ospedale



Un ragazzo di 22 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in una sparatoria avvenuta intorno alle 3 di notte a Palermo. Il ragazzo sarebbe stato trasportato in ospedale da un conoscente ed è deceduto poco dopo il ricovero.

