Panico in superstrada, inferno di fumo in galleria dopo l’incendio di un’auto: 15 intossicati



Un’auto con 3 persone a bordo ha preso fuoco in galleria lungo la Statale 77 nel comune di Serravalle del Chienti, in provincia di Macerata. Momenti di terrore per gli automobilisti.

Continua a leggere



Un’auto con 3 persone a bordo ha preso fuoco in galleria lungo la Statale 77 nel comune di Serravalle del Chienti, in provincia di Macerata. Momenti di terrore per gli automobilisti.

Continua a leggere

Continua a leggere