Paola Bolognesi morta per attacco cardiaco: l’autopsia scagiona il compagno dell’allenatrice di volley



Paola Bolognesi è morta per motivi naturali, a seguito di un attacco cardiaco. Sono questi i primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’allenatrice di volley ed ex pallavolista trovata senza vita dal compagno nella sua casa di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Continua a leggere



Paola Bolognesi è morta per motivi naturali, a seguito di un attacco cardiaco. Sono questi i primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’allenatrice di volley ed ex pallavolista trovata senza vita dal compagno nella sua casa di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Continua a leggere

Continua a leggere