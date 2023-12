Papa Francesco: “Come si può parlare di pace, se si vendono sempre più armi?”



“Per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Perché, se l’uomo, il cui cuore è instabile e ferito, si trova strumenti di morte tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumenta la vendita di armi?”. Così Papa Francesco nel messaggio natalizio Urbi et Orbi.

