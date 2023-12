Perché quello di Filippo Turetta non può essere omicidio preterintenzionale: il parere del giudice



Il giudice Valerio de Gioia, consigliere della Corte d’Appello di Roma, ha spiegato a Fanpage.it perché per Filippo Turetta, indagato per la morte di Giulia Cecchettin, sarebbe da escludere l’omicidio preterintenzionale: “Ci sono tre elementi che ci fanno fanno capire che la sua finalità non era solo quella di ferire la ex fidanzata”.

