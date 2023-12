Picchiato al semaforo, la mamma del 16enne: “Non siamo violenti, ha reagito a insulto e ha sbagliato”



“La prima a scendere sono stata io. Ero arrabbiata per altri motivi. Mio figlio ha raccontato di aver avuto paura, di aver reagito a un insulto ma ha sbagliato perché le mani non si devono usare” ha spiegato la madre del 16enne che ha sferrato un pugno a Marco Nebiolo al semaforo a Torino, mandandolo in ospedale.

