Pierina Paganelli, Manuela Bianchi sulle liti prima del delitto: “Aveva cambiato opinione su di me”



La nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, è tornata a parlare degli screzi avuti con la suocera poco tempo prima del delitto. “Mi aveva fatto male sapere che aveva cambiato opinione su di me e su mio fratello, ma non avevo il coraggio di affrontarla. Non aveva nemici, non litigava facilmente con le persone ed era molto amata”

Continua a leggere



La nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, è tornata a parlare degli screzi avuti con la suocera poco tempo prima del delitto. “Mi aveva fatto male sapere che aveva cambiato opinione su di me e su mio fratello, ma non avevo il coraggio di affrontarla. Non aveva nemici, non litigava facilmente con le persone ed era molto amata”

Continua a leggere

Continua a leggere