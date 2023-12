Pistacchi invasi dai parassiti, dolci e panettoni avariati: i Nas sequestrano 39 tonnellate di prodotti



I carabinieri dei Nas hanno eseguito controlli a tappeto in tutta Italia in occasione del periodo natalizio. Durante gli accertamenti i militari hanno ispezionato circa mille imprese e sequestrato 39 tonnellate di dolci in cattivo stato di conservazione, invasi da parassiti e privi di tracciabilità.

Continua a leggere



I carabinieri dei Nas hanno eseguito controlli a tappeto in tutta Italia in occasione del periodo natalizio. Durante gli accertamenti i militari hanno ispezionato circa mille imprese e sequestrato 39 tonnellate di dolci in cattivo stato di conservazione, invasi da parassiti e privi di tracciabilità.

Continua a leggere

Continua a leggere