Polmonite nei bambini dalla Cina all’Europa, Bassetti: “Questi i sintomi, possibili aumenti anche in Italia”



Da diverse settimane i casi di polmonite tra i bambini, prima in Cina e poi anche in Europa, sono cresciuti rapidamente. Sarebbero causati dal Mycoplasma pneumoniae, un batterio presente già prima dello scoppio della pandemia di Covid. A Fanpage.it il virologo Matteo Bassetti: “In Italia non abbiamo registrato un aumento ma bisogna fare attenzione”.

