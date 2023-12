Portogruaro, Altin e gli amici morti annegati. Dopo incidente del fratello scrisse: “Spero di vederti presto”



Sono morti non per i traumi ma per annegamento Hoti Altin, Giulia di Tillio ed Egli Gjeci, i tre giovani rimaste vittime ieri di un terribile incidente stradale a Portogruaro. Hoti, alla guida della vettura che si è inabissata nel fiume Reghena, aveva perso il fratello sei mesi fa in un altro sinistro.

