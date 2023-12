Ragazzo di 25 anni accoltellato in pieno centro ad Asti: in fuga l’aggressore



Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in pieno centro ad Asti. Il giovane è stato ferito gravemente e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. L’aggressore è fuggito subito dopo e di lui si sono perse le tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri per catturarlo e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

