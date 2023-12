Record di casi di influenza a Natale, 1 milione di italiani colpiti: le regioni con incidenza più alta



Secondo i dati che emergono dal rapporto settimanale RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità sono oltre un milione gli italiani costretti a letto con l’influenza tra il 18 e il 24 dicembre, con una incidenza in crescita rispetto ai 7 giorni precedenti, in particolare in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania.

Continua a leggere



Secondo i dati che emergono dal rapporto settimanale RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità sono oltre un milione gli italiani costretti a letto con l’influenza tra il 18 e il 24 dicembre, con una incidenza in crescita rispetto ai 7 giorni precedenti, in particolare in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania.

Continua a leggere

Continua a leggere