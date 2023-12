Ricoverata per un’emorragia, 48enne viene dimessa dall’ospedale e muore poco dopo: aperta un’inchiesta



Il 23 dicembre una 48enne di Acquedolci è morta in casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La donna si era sentita male nel pomeriggio, era stata portata all’ospedale in ambulanza e aveva fatto ritorno a casa intorno alle 22. Qui però, per cause ancora in fase di accertamento, è deceduta poco dopo. A seguito della denuncia dei familiari, la Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo della 48enne.

