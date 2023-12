Rigopiano, inizia il processo d’appello dopo le tante assoluzioni: pm ribadiscono richieste di condanna



Conclusa dopo due ore la prima udienza all’Aquila. In primo grado furono condannati solo cinque dei trenta imputati per la strage avvenuta nel gennaio 2017 alle pendici del Gran Sasso. La sentenza attesa per il prossimo 9 febbraio.

Continua a leggere



Conclusa dopo due ore la prima udienza all’Aquila. In primo grado furono condannati solo cinque dei trenta imputati per la strage avvenuta nel gennaio 2017 alle pendici del Gran Sasso. La sentenza attesa per il prossimo 9 febbraio.

Continua a leggere

Continua a leggere