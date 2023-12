Rogo improvviso distrugge negozio di giocattoli: “A pochi giorni dal Natale, clienti in lacrime”



“Siamo molto scossi, non c’è più niente. Il negozio era pieno di giocattoli e pronto per il Natale” hanno dichiarato i titolari del negozio completamente distrutto a Santeramo in Colle, nella città metropolitana di Bari. Indagini in corso sulle cause del rogo.

